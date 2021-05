Chinesischer Transporter dockt an Raumstation an

Beijing. Ein chinesischer Raumtransporter mit Ausrüstung für die künftige Raumstation »Tiangong« hat am Sonntag erfolgreich am Kernmodul der Station im All angedockt. Der unbemannte Transporter vom Typ Tianzhou-2 hat Treibstoff, Lebensmittel und anderes Material für die Raumstation an Bord, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf die Raumfahrtbehörde CMSA berichtete. China hatte Ende April das Modul »Tianhe«, das erste und zentrale Modul einer neuen Raumstation, in die Erdumlaufbahn gebracht. Es umkreist die Erde im Abstand von 350 bis 390 Kilometern. Die Raumstation soll im kommenden Jahr betriebsbereit sein. (AFP/jW)