Mindestlohn in der Fleischindustrie

Hamburg. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) und die Betriebe der deutschen Fleischwirtschaft haben sich auf einen Mindestlohn für die rund 160.000 Beschäftigten in den Schlachthöfen und Wurstfabriken geeinigt. Eine entsprechende Mitteilung der NGG zum Ergebnis einer vierten Verhandlungsrunde in Hamburg bestätigte am Freitag der Hauptgeschäftsführer des Verbands der Ernährungswirtschaft, Vehid Alemic, gegenüber dpa. (dpa/jW)