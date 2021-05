Sachsen-Anhalt: CDU laut Umfragen vorn

Köln. Die CDU könnte laut am Freitag veröffentlichten Zahlen des ZDF-»Politbarometers Extra« bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. Juni 29 Prozent der Stimmen erzielen. Demnach könne die AfD mit 23 Prozent rechnen, Die Linke mit elf Prozent. Auf die SPD fielen zehn. Bündnis 90/Die Grünen erhielten der Umfrage zufolge neun Prozent, die FDP gut acht. Nach der ZDF-Prognose wäre eine erneute Amtszeit der derzeit regierenden »Kenia«-Koalition von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) möglich. Eine Mehrheit hätten auch Bündnisse von CDU, SPD und FDP sowie von CDU, Grünen und FDP. Haseloff hatte sich in der Vergangenheit deutlich gegen Allianzen mit AfD oder Die Linke ausgesprochen. (AFP/jW)