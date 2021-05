Israel: Frankreichs Botschafter einbestellt

Tel Aviv. Nachdem der französische Außenminister vor Apartheid in Israel gewarnt hat, bestellte die dortige Regierung den Botschafter des Landes ein. Der israelische Außenminister Gabi Aschkenasi habe den Gesandten in sein Büro zitiert, um ihm eine Rüge zu erteilen, teilte das Außenministerium am Donnerstag mit. Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian hatte bei einem Interview am Sonntag davor gewarnt, Israel könne sich zu einem Apartheidstaat ent­wickeln. (dpa/jW)