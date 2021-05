Übergangspräsident in Mali wieder frei

Bamako. Nach dem neuerlichen Umsturz in Mali sind der bisherige Übergangspräsident Ba N’Daw und sein Regierungschef Moctar Ouane nach Militärangaben wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Sie seien in der Nacht zum Donnerstag freigelassen worden, sagte ein Vertreter der Armee der Nachrichtenagentur AFP. In Mali hatte es erst vor neun Monaten einen Militärputsch gegeben. Anfang der Woche kam es zu einem zweiten Staatsstreich: N’daw und Ouane wurden am Montag zusammen mit weiteren Politikern festgenommen und in einem Militärlager nahe der Hauptstadt Bamako inhaftiert. (AFP/jW)