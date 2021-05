Protest von Milchbauern vor Kartellamt

Bonn. Milchbauern haben am Donnerstag vor dem Bundeskartellamt in Bonn gegen die Macht der Molkereien bei der Preisgestaltung für Milchprodukte protestiert. Sie forderten die Wettbewerbshüter auf, die Situation in der Branche genauer unter die Lupe zu nehmen, wie der Vorstand des Bundesverbandes Deutscher Milchviehalter (BDM), Elmar Hannen, gegenüber dpa sagte. Die Bauern klagten, trotz höherer Kosten bei der Produktion und steigender Preise für Milchprodukte auf dem Weltmarkt blieben die Erzeugerpreise in Deutschland praktisch unverändert. (dpa/jW)