Hessen: Millionensumme für Forsträumung

Wiesbaden. Die hessische Landesregierung hat sich die brutale Räumung der Camps im Dannenröder Wald im vergangenen Herbst eine Summe in zweistelliger Millionenhöhe kosten lassen. »Da jederzeit mit gewalttätigen Handlungen und Störaktionen gerechnet werden musste«, seien die Rodungsarbeiten »rund um die Uhr – zeitweise mit mehr als 2.000 Einsatzkräften pro Tag – begleitet« worden, wie das Landesinnenministerium unter der Leitung von Peter Beuth (CDU) am Donnerstag mitteilte. In dem Waldstück hatten Umweltaktivisten Baumhäuser und Barrikaden errichtet, weil sie Rodungen für den Weiterbau der Autobahn 49 verhindern wollten. (dpa/jW)