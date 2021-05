Thüringen: FDP-Stimme für Landtagsauflösung

Erfurt. Die Thüringer Landtagsabgeordnete Ute Bergner (FDP) hat ihre Unterstützung für die notwendige Auflösung des Landtags zugesichert. Sie erklärte am Donnerstag in Erfurt »verbindlich«, dem Antrag dazu zuzustimmen. Die Auflösung ist Voraussetzung für die geplante Neuwahl Ende September. Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit im Parlament erforderlich, mindestens 60 der insgesamt 90 Abgeordneten müssen zustimmen. Die Regierungsparteien Die Linke, SPD und Bündnis 90/Die Grünen sowie die CDU-Fraktion verfügen gemeinsam über 63 Stimmen. Vier CDU-Abgeordnete hatten jedoch angekündigt, die Auflösung nicht mitzutragen. Die Neuwahl soll für eindeutige Mehrheiten im Parlament in Erfurt sorgen. (AFP/jW)