Berliner Gericht stärkt Rechte älterer Mieter

Berlin. Das Berliner Landgericht hat mit einem Urteil vom Dienstag die Rechte älterer und in ihrem Wohnumfeld verankerter Mieterinnen und Mieter gestärkt, wie der Präsident des Berliner Kammergerichts am Donnerstag mitteilte. Mit Berufung auf ein hohes Lebensalter sowie eine »langjährige und tiefe Verwurzelung« an ihrem Wohnort können Mieterinnen und Mieter demnach bei Aufkündigung eines Mietverhältnisses eine Fortsetzung desselben verlangen. Ursprung für die Entscheidung war die Klage einer Mieterin, die 2015 gegen die Aufkündigung ihres Mietverhältnisses aufgrund der Verankerung am Wohnort und ihres hohen Alters geklagt hatte. (AFP/jW)