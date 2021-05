Deutsche Bahn begrüßt neue Forderungen der GDL

Berlin. Im Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn (DB) und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) stehen die Signale auf Entspannung. Der Konzern hat am Donnerstag ein neues Forderungspaket der GDL begrüßt: Es zeige Ansätze, »dass doch noch Lösungen am Verhandlungstisch gefunden werden können«, erklärte die DB. In einem Schreiben vom Pfingstmontag habe die Gewerkschaft erklärt, in dieser Tarifrunde nicht mehr über die Vergütung von Führungskräften und über Strukturfragen wie die Zerschlagung der DB verhandeln zu wollen, sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler. Die GDL fordert bis zum 7. Juni ein neues Angebot von der DB. (AFP/jW)