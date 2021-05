Grenzenlos

Hamburg. Im Handballweltverband IHF ist Schiedsrichterchef Ramon Gallego aus Spanien nach Meinungsverschiedenheiten mit dem ägyptischen Präsidenten Hassan Moustafa zurückgetreten, wie eine IHF-Sprecherin am Mittwoch bestätigte. Moustafa bezweifelt die Unparteilichkeit von Schiedsrichtern, wenn diese aus derselben kontinentalen Region kommen wie eine der Mannschaften in der jeweiligen Partie. Spielt beispielsweise Schweden, soll kein dänischer Referee pfeifen. Zudem will der Ägypter im Gegensatz zu Gallego nur ein Schiedsrichtergespann pro Land zulassen. (dpa/jW)