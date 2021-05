Bekennerschreiben nach Brand bei Tesla-Werk

Grünheide. Nach dem Brand an einem Stromkabel zur Baustelle der Tesla-Autofabrik bei Berlin am Mittwoch ist ein Bekennerschreiben veröffentlicht worden. Unter dem Namen »Vulkangruppe« heißt es darin: »Wir haben in der Nacht vom 25. auf den 26. Mai 2021 die Stromversorgung der Baustelle der Tesla-Giga-Fabrik in Grünheide bei Berlin gekappt, indem wir an sechs überirdisch verlegten Hochspannungskabeln Brand gelegt haben.« Daran schließt sich Kritik an dem Autobauer an. »Tesla ist weder grün, ökologisch noch sozial«, heißt es in dem auf der linken Internetseite Indymedia.org veröffentlichten Schreiben. »Unser Feuer steht gegen die Lüge vom grünen Automobil.« Nach dem Brand ermittelt der Staatsschutz der Polizei. (dpa/jW)