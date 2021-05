USA verhängen weitere Sanktionen gegen Myanmar

REUTERS/via REUTERS In Myanmar wird weiter gegen die Militärjunta protestiert, wie hier am Montag in Mandalay

Washington. Nach dem Putsch in Myanmar verhängt die US-Regierung weitere Sanktionen gegen die Militärführung des südostasiatischen Landes. Das US-Außenministerium teilte am Montag in Washington mit, der sogenannte Staatsverwaltungsrat der Militärjunta sowie mehrere von dessen Mitgliedern würden mit Strafmaßnahmen belegt. Das gelte auch für neun vom Militär eingesetzte Kabinettsmitglieder und drei erwachsene Kinder von hochrangigen Militärs, gegen die bereits zuvor Sanktionen erlassen worden seien. Die Sanktionen haben unter anderem zur Folge, dass etwaiger Besitz der Betroffenen in den USA eingefroren wird. US-Unternehmen und Personen dürfen keine Geschäfte mit ihnen machen. Es greifen außerdem Einreisebeschränkungen.

US-Außenminister Antony Blinken erklärte, die Vereinigten Staaten zögen die Verantwortlichen für den Putsch weiter zur Rechenschaft und machten politischen und finanziellen Druck auf das Militärregime, solange die Gewalt anhalte. Blinken »ermutigte« andere Staaten, ebenfalls zusätzliche Strafmaßnahmen gegen die dortige Militärführung zu erlassen. Die USA hatten seit dem Putsch in Myanmar Anfang Februar bereits strenge Exportbeschränkungen für das Land erlassen und Sanktionen gegen diverse Mitglieder des neuen Führungsapparats verhängt. (dpa/jW)