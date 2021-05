Türkei will bei EU-Militärprojekt mitmachen

REUTERS/Yves Herman Auch Ankara möchte an künftigen Kriegseinsätzen der EU beteiligt sein (Brüssel, 14.12.2017)

Brüssel. Die Türkei bemüht sich erstmals um die Teilnahme an einem Projekt der EU-Militärkooperation Pesco. Wie das niederländische Verteidigungsministerium am Montag als Projektkoordinator bestätigte, will das NATO-Land wie auch die USA, Kanada und Norwegen bei einer politisch-strategischen Logistikplattform mitmachen. Diese soll einen raschen Transport von militärischem Personal und militärischer Ausrüstung innerhalb und außerhalb Europas ermöglichen.

Über den Antrag der Türkei hatte zunächst die Welt am Sonntag berichtet. Die Entscheidung über ihn muss von allen EU-Staaten einstimmig getroffen. Das milliardenschwere Projekt zur Verbesserung der militärischen Mobilität im Rahmen der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (Pesco) war im Dezember 2017 gestartet worden und gilt als Grundpfeiler der Militärambitionen der EU. Derzeit gibt es rund 50 Pesco-Projekte. Die ersten laufen bereits seit März 2018. (dpa/jW)