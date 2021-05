Nach sieben langen Jahren

Madrid. Atlético Madrid ist zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder spanischer Fußballmeister. Das Team von Trainer Diego Simeone gewann am Sonnabend mit 2:1 (0:1) bei Absteiger Real Valladolid und behauptete damit am letzten Spieltag Platz eins in der Primera División. Rekordmeister Real Madrid verpasste eine erfolgreiche Titelverteidigung trotz eines späten 2:1-(0:1)-Sieges im Heimspiel gegen Europa-League-Finalist FC Villarreal. Am Ende fehlten den Königlichen zwei Punkte. (dpa/jW)