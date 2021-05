Vulkanausbruch bei Goma in DR Kongo

Goma. Der Ausbruch des Vulkans Nyiragongo im Osten der Demokratischen Republik Kongo hat in der Millionenstadt Goma für Panik und eine Beinahekatastrophe gesorgt. Nachdem der Nyiragongo am Sonnabend abend Lava gespuckt hatte, flohen Tausende Menschen teils über die Grenze ins benachbarte Ruanda. Mindestens 15 Menschen starben. Am Sonntag gaben die Behörden dann Entwarnung: Goma sei verschont worden, der Lavastrom sei am Stadtrand zum Stillstand gekommen. (AFP/jW)