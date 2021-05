In Indien offiziell mehr als 303.000 Coronaopfer

Neu-Delhi. Seit Pandemiebeginn sind in Indien nach behördlichen Angaben mehr als 303.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Das zeigen Zahlen des indischen Gesundheitsministeriums vom Montag. Damit starben nach offiziellen Statistiken nur in den USA und in Brasilien mehr Menschen an oder mit Covid. Allerdings unterscheidet sich die Dunkelziffer von Land zu Land. In Indien gehen viele Expertinnen und Experten davon aus, dass die tatsächlichen Coronazahlen deutlich höher sein dürften, besonders in ländlichen Gebieten. (dpa/jW)