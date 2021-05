Familie Thiele stößt Lufthansa-Aktien ab

Frankfurt am Main. Die Erben des vor drei Monaten verstorbenen Milliardärs Heinz Hermann Thiele haben sich von mehr als der Hälfte ihrer Lufthansa-Aktien getrennt. Es wurden 33 Millionen Aktien der Airline verkauft, wie die Familiengesellschaft KB Holding am Donnerstag abend mitteilte. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegende Unterlagen am späten Donnerstag abend berichtete, hat die KB Holding die Aktien über die Investmentbank Morgan Stanley für 9,80 Euro das Stück verkauft. Mit dem Aktienpaket hat Familie Thiele demnach einen Erlös von 323 Millionen Euro erzielt. (dpa/jW)