Schulstreik in Australien für mehr Umweltschutz

Sydney. In Australien sind erstmals seit Beginn der Coronapandemie wieder Tausende junge Leute für das Klima auf die Straßen gegangen. Die größten Kundgebungen fanden in Großstädten wie Sydney, Melbourne, Brisbane und Perth statt. Die Schulstreiks waren vor allem eine Reaktion auf die kürzliche Ankündigung der Regierung von Premierminister Scott Morrison, die Gasindustrie weiter auszubauen und dafür 58 Millionen australische Dollar (37 Millionen Euro) im Budget zu veranschlagen. Zudem sind im Haushalt 600 Millionen australische Dollar (380 Millionen Euro) für ein neues Gaskraftwerk an der Ostküste vorgesehen. (dpa/jW)