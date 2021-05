Guatemala: Tote nach Kämpfen in Gefängnis

Guatemala-Stadt. Bei Zusammenstößen zwischen rivalisierenden Banden in einem Gefängnis im Westen Guatemalas sind mindestens sieben Insassen getötet worden. Die meisten von ihnen wurden enthauptet, wie das Innenministerium am Donnerstag mitteilte. Demnach waren Hunderte Polizisten im Cantel-Gefängnis im Einsatz. Die Justizanstalt, die ursprünglich für 500 Gefangene gebaut worden war, hat derzeit mindestens viermal so viele Insassen. (AFP/jW)