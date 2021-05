»Gesundheitsreform« in Kolumbien gestoppt

Bogotá. Nach mehr als 20 Tagen mit Massenprotesten hat das Parlament in Kolumbien auch eine »Reform« des Gesundheitswesens verworfen. Dies habe eine deutliche Mehrheit in Senat und Repräsentantenhaus entschieden, wie der Senat am Mittwoch (Ortszeit) per Twitter mitteilte. Die Gesetzesnovelle sah die weitere Privatisierung eines Gesundheitssystems vor, bei dem viele Dienste schon jetzt ausgelagert sind. Zuvor war bereits eine »Steuerreform« durch öffentlichen Druck gekippt worden. (dpa/jW)