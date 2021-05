Belgien: Fahndung nach ultrarechtem Soldaten

Brüssel. Die Polizei in Belgien sucht in einer großangelegten Fahndung nach einem mutmaßlich ultrarechten Soldaten, der einen bekannten flämischen Virologen mit dem Tod bedroht hat. Der Militär habe einen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem er staatlichen Strukturen und mehreren Personen mit einem Anschlag drohte, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft der Nachrichtenagentur Belga am Mittwoch zufolge. Es werde vermutet, dass der 46jährige unter anderem mit einem Raketenwerfer und einem Maschinengewehr bewaffnet sei. Die Polizei sucht seit Dienstag nachmittag nach dem Mann und schließt nicht aus, dass er ins Ausland flieht. Belgien grenzt unter anderem an Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. (dpa/jW)