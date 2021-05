»Gruppe S.«: Prozess wieder verschoben

Stuttgart. Im Prozess gegen die rechtsterroristische »Gruppe S.« in Stuttgart ist der Hauptverhandlungstermin am Mittwoch aufgehoben worden. Das teilte das Oberlandesgericht mit. Grund sei eine erneute Ansteckung eines Bediensteten oder Gefangenen in einer Justizvollzugsanstalt (JVA) mit dem Coronavirus. Zuvor hatten Fälle in der JVA Schwäbisch Hall und in der JVA Stuttgart Verhandlungstermine platzen lassen. Vor Gericht stehen insgesamt elf mutmaßliche Mitglieder und ein mutmaßlicher Unterstützer der Gruppe. Der Anklage zufolge wollten die Männer Moscheen überfallen und Muslime töten, um »bürgerkriegsähnliche Zustände« auszulösen. (dpa/jW)