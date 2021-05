Karabach-Konflikt: Armenien klagt Türkei an

Strasbourg. Armenien zieht wegen der Rolle der Türkei bei den Gefechten in Berg-Karabach vor den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Wie das Strasbourger Gericht am Dienstag mitteilte, ging ein entsprechender Antrag vor wenigen Tagen ein. Nun werde geprüft, ob die Beschwerde zugelassen wird. Armenien wirft der Türkei dem Gericht zufolge vor, die aserbaidschanischen Streitkräfte in dem Konflikt unterstützt zu haben. Auch von Armenien und Aserbaidschan liegen dem Gericht jeweils Beschwerden zu Menschenrechtsverletzungen vor. (dpa/jW)