China: Cargoflug zu Raumstation geplant

Beijing. China bereitet einen Frachtflug zum Kernmodul seiner künftigen Raumstation vor. Die Rakete vom Typ »Langer Marsch 7« wurde auf die Startrampe des Raumfahrtbahnhofs Wenchang auf der Insel Hainan in Südchina gebracht. Die Zeitung China Daily berichtete am Montag, der Start des Raumschiffes »Tianzhou 2« (Himmlisches Schiff) werde »in den nächsten Tagen« erfolgen. Der Transport ist der zweite von insgesamt elf Flügen, die für den Aufbau von Chinas Raumstation bis Ende 2022 geplant sind. »­Tianzhou 2« soll Versorgungsgüter und Treibstoff zu dem Kernmodul »Tianhe« (Himmlische Harmonie) bringen, das am 29. April ins All geschossen worden war. (dpa/jW)