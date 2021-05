Katalonien: Einigung auf Koalitionsregierung

Barcelona. In Katalonien haben sich die beiden größten Parteien, die die Unabhängigkeit der Region von Spanien befürworten, grundsätzlich auf eine Koalitionsregierung geeinigt. Das teilten Vertreter der sozialdemokratischen ERC und der rechtskonservativen Junts per Catalunya am Montag mit, wie mehrere Medien berichteten. Neuer Regionalregierungschef solle Pere Aragonès (ERC) werden. Zusammen mit der linken CUP hatten die Unabhängigkeitsbefürworter bei der Regionalwahl am 14. Februar insgsamt 74 der 135 Sitze im Parlament in Barcelona gewonnen. (dpa/jW)