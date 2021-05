Kolumbien: Streikkomitee übergibt Forderungen

Bogotá. Nach mehr als zwei ­Wochen der Proteste in Kolumbien haben Anführer des Nationalen Streikkomitees eine Liste mit Forderungen an die Regierung übergeben. Verlangt werden die Beendigung der Einsätze des Militärs bei den Demonstrationen sowie des Schusswaffengebrauchs der Polizei, Maßnahmen gegen die Ausübung sexualisierter Gewalt durch Einsatzkräfte und die Aufarbeitung von Gewalttaten gegen Demonstranten. Das geht aus der Liste hervor, die das Streikkomitee am Sonntag (Ortszeit) präsentierte. Seit Ende April kommt es in Kolumbien täglich zu Massenprotesten gegen die rechte Regierung. (dpa/jW)