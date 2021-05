Zypern: Geflüchtete in Libanon zurückgeschickt

Nikosia. Das EU-Mitglied Zypern schickt aus dem Libanon kommende Flüchtende weiterhin in das Mittelmeerland zurück. Wie der staatliche zyprische Rundfunk RIK am Montag berichtete, wurden 56 Menschen zurückgeführt. Sie waren am Sonntag vor der Küste im Südosten der Insel von den Behörden aufgegriffen worden. Das war der dritte Fall der umgehenden »Rückführung« von Migranten innerhalb von acht Monaten. (dpa/jW)