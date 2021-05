Kryptobörse Coinbase macht Gewinn

San Francisco. Coinbase, die größte US-Handelsplattform für Cyberwährungen wie Bitcoin, hat aufgrund des Kryptobooms zu Jahresbeginn Gewinn gemacht. Im ersten Quartal stieg dieser auf 771 Millionen (638Millionen Euro) US-Dollar und legte damit im Jahresvergleich um mehr als das Zwanzigfache zu. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss in San Francisco mit. Die Erlöse wuchsen von 191 Millionen auf 1,8 Milliarden Dollar. Coinbase kündigte zudem an, seine Plattform bald für den Dogecoin zu öffnen. Das ließ den Kurs der Kryptowährung zunächst kräftig steigen. (dpa/jW)