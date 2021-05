Istanbul/Lissabon. Das Endspiel der Champions League wird erneut nicht wie geplant in der türkischen Metropole Istanbul stattfinden. Statt dessen hat die Europäische Fußballunion (UEFA) am Donnerstag das portugiesische Porto als neuen Austragungsort für das am 29. Mai vorgesehene Duell zwischen den englischen Klubs Manchester City und FC Chelsea präsentiert. Die UEFA sah sich erneut zum Handeln gezwungen, weil die Türkei im Zusammenhang mit der Coronapandemie von den britischen Behörden als Hochrisikogebiet eingestuft wird. Die Teams hätten nicht anreisen können. (sid/jW)