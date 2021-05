Russland: Revision von Waffenrecht nach Angriff

Moskau. Nach dem Schusswaffenangriff in Kasan, bei dem mindestens elf Menschen starben, hat Russlands Staatschef Wladimir Putin eine Überarbeitung des Waffenrechts angeordnet. Der Präsident habe angewiesen, »rasch eine neue Vorschrift auszuarbeiten hinsichtlich der Waffenarten, die in den Händen von Zivilisten sein dürfen«, sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau. Am Dienstag hatten zwei Angreifer in der Schule Nr. 175 das Feuer eröffnet. Nach Informationen der russischen Nachrichtenagenturen TASS und Ria Nowosti wurden elf Menschen getötet, darunter neun Schüler. Laut TASS gab es zudem 32 Verletzte. (AFP/jW)