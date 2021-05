Israel: Netanjahu kündigt härtere Angriffe an

Tel Aviv. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat eine Verschärfung der Angriffe auf den Gazastreifen angekündigt. Die Hamas, die in dem Küstenstreifen am Mittelmeer regiert, werde »Schläge bekommen, die sie bislang nicht erwartet«, sagte Netanjahu am Dienstag nach Angaben seines Büros nach einer Lagebesprechung mit Militärs. »Wir sind mitten im Kampf.« Israel habe seit Montag Hunderte von Zielen der Hamas und des Islamischen Dschihads im Gazastreifen angegriffen und dabei auch Kommandeure getötet, sagte Netanjahu weiter. Die Attacken bekamen inzwischen auch einen eigenen Namen: »Wächter der Mauern«. Zuvor hatte die Hamas ihre Angriffe ausgeweitet und Hunderte Raketen abgefeuert. Auf beiden Seiten gab es Tote und Verletzte. (dpa/jW)