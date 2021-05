FAU: »Dean & David« betrügt Hilfsarbeiter

Freiburg. Die Basisgewerkschaft Freie Arbeiterinnen- und Arbeiterunion (FAU) hat erklärt, dass ein Beschäftigter beim Franchiserestaurant »Dean & David« dazu gebracht worden ist, einen Aufhebungsvertrag zu unterzeichnen. Die Geschäftsführung der Filiale in Freiburg habe den osteuropäischen Hilfsarbeiter mit Hilfe von falschen Tatsachen dazu veranlasst, um vermutlich Kündigungsfristen zu umgehen, so die FAU in der Pressemitteilung am vergangenen Freitag. Demnach bat dieser nach einer zweiwöchigen Krankschreibung um eine temporäre Stundenreduzierung, die ihm zugesichert wurde. »Als der Betroffene im Lokal erschien, um die Vertragsänderung vorzunehmen, wurde ihm ein Aufhebungsvertrag vorgelegt und gesagt, er müsse diesen zuerst unterschreiben, um im Anschluss seinen neuen Arbeitsvertrag zu erhalten«, so Stella Meier, aktiv in der gewerkschaftlichen Erstberatung. (jW)