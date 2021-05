IG BAU fordert mehr Forstbeschäftigte

Berlin. Die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) hat 11.000 zusätzliche Forstbeschäftigte gefordert. Anlass dafür sind die Zahlen des Statistischen Bundesamtes zum Anstieg des Holzeinschlags in der BRD, die am Montag veröffentlicht wurden. »Die Zahlen zeigen, wie dramatisch die Lage in Deutschlands Wäldern ist. (…) Dürren, Stürme und Schädlingsbefall führen zu einer nie dagewesenen Arbeitsbelastung bei den Beschäftigten im Forst«, sagte Harald Schaum, stellvertretender Bundesvorsitzender der IG BAU laut einer Pressemitteilung. Demnach müssen die Beschäftigten nicht nur eine gestiegene Zahl toter Bäume aus den Forsten holen, sondern zugleich weitere Wälder anlegen. In einer Branchenumfrage der Gewerkschaft klagen neun von zehn Befragten über fehlendes Personal. (jW)