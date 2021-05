Streit um EU-Botschafter in London beendet

Virginia Mayo / AP Photo Zähes Ringen: Großbritanniens Außenminister Dominic Raab (l.) mit EU-Chefunterhändler Michel Barnier 2018

London. Nach einem monatelangen Streit haben sich London und Brüssel darauf geeinigt, dass der Botschafter der Europäischen Union in Großbritannien vollen diplomatischen Status erhält. »Der EU-Botschafter wird einen Status haben, der mit dem der Vertreter von Staaten übereinstimmt«, erklärten der britische Außenminister Dominic Raab und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung.

London hatte sich in den vergangenen Monaten geweigert, dem EU-Vertreter den Botschafterstatus zu gewähren. Großbritannien war nach dem »Brexit« im vergangenen Jahr zum 1. Januar auch aus dem EU-Binnenmarkt und der EU-Zollunion ausgetreten. Die Ratifizierung des Handels- und Partnerschaftsabkommens wurde Ende April abgeschlossen. (AFP/jW)