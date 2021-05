Köln. Der mexikanische Boxsuperstar Saul »Canelo« Alvarez hat sich vor über 73.000 Zuschauern in Dallas den WM-Titel der WBO im Supermittelgewicht gesichert. Alvarez besiegte den Briten Billy Joe Saunders durch technischen K. o. in Runde acht und verteidigte damit auch seine Gürtel der Verbände WBC und WBA erfolgreich. Die Veranstaltung im AT&T-Stadium hatte das größte Publikum in der Geschichte von US-Indoorboxveranstaltungen. (sid/jW)