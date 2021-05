Erstmals Meister

Halle/Saale. Die Handballfrauen von Borussia Dortmund haben sich erstmals in der Vereinsgeschichte zum deutschen Meister gekrönt. Die verlustpunktfreien Tabellenführerinnen gewannen am Samstag bei Union Halle-Neustadt mit 39:22 (22:9) und machten den Premierentitel damit bereits drei Spieltage vor Saisonende perfekt. Das Team von Trainer André Fuhr stand schon in der Vorsaison beim Saisonabbruch wegen der Coronakrise als Spitzenreiter dicht vor dem Gewinn der Meisterschaft. Die »Handball Bundesliga Frauen« entschied damals jedoch, den Titel nicht am grünen Tisch zu vergeben. Diese Entscheidung hatte zu heftiger Kritik geführt. (dpa/jW)