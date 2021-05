Paris droht Beirut mit Strafmaßnahmen

Beirut. Frankreich hat dem Libanon mit zusätzlichen Strafmaßnahmen gedroht, sollte die Regierungsbildung dort weiter blockiert werden. Die bereits verkündeten Schritte seien erst der Anfang auf dem Weg zu strikteren Maßnahmen, sagte der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian bei einem Besuch in Beirut vor Journalisten, wie die staatliche libanesische Agentur NNA am Freitag meldete. Die derzeitige Regierung hatte kurz nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut am 4. August ihren Rücktritt erklärt. Seitdem blockieren sich wichtige politische Gruppierungen bei der Regierungsbildung gegenseitig. (dpa/jW)