Marokko ruft Botschafterin aus Deutschland zurück

Rabat. Das Auswärtige Amt hat den Rückruf der marokkanischen Botschafterin aus Deutschland als »bedauerlich« bezeichnet, wie eine Ministeriumssprecherin am Freitag in Berlin sagte. Marokko hatte am Donnerstag überraschend seine Botschafterin in Deutschland zu Konsultationen nach Rabat zurückgerufen. Das marokkanische Außenministerium begründete den Schritt mit »feindlichen Aktionen« Deutschlands, mit denen es die Interessen Marokkos verletzt habe. Hintergrund ist ein Konflikt um den Status der Westsahara. Im vergangenen Dezember hatte der damalige US-Präsident Donald Trump die Souveränität von Marokko über die Westsahara anerkannt, was von der Bundesregierung kritisiert worden war. (dpa/jW)