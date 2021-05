Schneller Fänger

München. Wide Receiver D. K. Metcalf von den Seattle Seahawks will seine Schnelligkeit im direkten Duell mit den besten Sprintern der USA unter Beweis stellen. Wie NBC Sports berichtete, wird der 23 Jahre alte Footballprofi am Sonntag im 100-Meter-Sprint bei den USATF (USA Track and Field) Golden Games und Distance Open im kalifornischen Walnut an den Start gehen. Um sich für die Qualifikationswettkämpfe zu den Sommerspielen in Tokio zu qualifizieren, müsste der frühere Hürdenläufer 10,05 Sekunden laufen. Metcalf gehört zu den schnellsten Passempfängern der NFL, in der vergangenen Saison wurde er mit einer Höchstgeschwindigkeit von 36,44 km/h gemessen – mit Ausrüstung und Helm. (sid/jW)