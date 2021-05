Loddars Welt

Berlin. Lothar Matthäus hat mal wieder eine Idee: In der DFB-Führungskrise brachte er Karl-Heinz Rummenigge als Nachfolger von Präsident Fritz Keller ins Gespräch. Es werde Zeit, »dass der größte Fußballverband der Welt von jemandem angeführt wird, der aus dem Fußball kommt. Und darum lautet mein großer Wunsch, dass Karl-Heinz Rummenigge oder Rudi Völler auf Keller folgen«, sagte der 60jährige am Montag in seiner Kolumne beim TV-Sender Sky. »Am liebsten wären mir beide. Rummenigge als Präsident und Völler als Vize.« (dpa/jW)