Tschad: Militärrat bildet neue Regierung

N’Djamena. Im Tschad hat der neu eingesetzte Militärrat eine Übergangsregierung gebildet. Ihr gehören zahlreiche Minister des Kabinetts des am 19. April bei Gefechten mit Rebellen getöteten Präsidenten Idriss Déby Itno an. Das teilte ein Sprecher des Militärrats am späten Sonntag abend im Staatsfernsehen mit. Auch mehrere Offiziere sind Teil der neuen Regierung, die von Débys Premierminister Albert Pahimi Padacké geleitet werden soll. (dpa/jW)