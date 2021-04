Continental: Aktionäre sollen Vitesco-Abspaltung beschließen

Roberto Pfeil/dpa

Hannover. Beim Autozulieferer Continental schalten sich die Aktionäre am Donnerstag zur Onlinehauptversammlung zusammen. Dabei soll es neben der Dividende, die diesmal aufgrund der Coronalage ausfallen soll, unter anderem um den formalen Beschluss gehen, die Antriebssparte des Dax-Konzerns abzuspalten und in das Unternehmen Vitesco auszugliedern. Dieser »Spin-off« ist bereits vorbereitet und für das zweite Halbjahr geplant. Die neuen Aktien sollen den Anteilseignern von Continental direkt ins Depot gebucht werden.

Beim Blick auf die kommenden Monate verwies Continental auf zahlreiche Risiken, die weiter aufs Geschäft drücken könnten – darunter auch der Halbleitermangel und steigende Rohstoffkosten.

In den vergangenen Monaten hatte es zahlreiche Proteste von Belegschaften und der IG Metall wegen der Kahlschlagpolitik der Unternehmensführung gegeben. Unter anderen wird das Reifenwerk in Aachen in Nordrhein-Westfalen geschlossen. An weiteren Standorten, vor allem in Hessen, werden Stellen zudem stark zusammengestrichen. (dpa/jW)