»Schwarz-Grün«-Koalition im Südwesten steht

Stuttgart. Sieben Wochen nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg haben sich Bündnis 90/Die Grünen und CDU auf eine Neuauflage ihrer Koalition geeinigt. Die inhaltliche Arbeit der Gespräche mit den Grünen sei abgeschlossen, teilte die CDU am Sonnabend per Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Der Koalitionsvertrag soll demnach am Mittwoch vorgestellt werden. Grüne und CDU regieren unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) das Land seit 2016 zusammen. Bei der Landtagswahl am 14. März waren die Grünen die stärkste Kraft geworden. (AFP/jW)