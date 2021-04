London: Johnson im Visier von Wahlkommission

London. Die britische Wahlkommission hat angekündigt, die Finanzierung der Luxusrenovierung in Boris Johnsons Dienstwohnung zu überprüfen. »Wir haben den begründeten Verdacht, dass es zu einem oder mehreren Verstößen gekommen ist«, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung der Kommission, die auch für die Einhaltung der Regeln zur Parteienfinanzierung zuständig ist. Zuvor hatte sie Dokumente ausgewertet, die ihr von Johnsons konservativer Partei zur Verfügung gestellt worden waren. (dpa/jW)