Lieber keinen Krieg

Köln. Der Wechsel von Trainer Julian Nagelsmann zu Bayern München wird immer wahrscheinlicher. Nagelsmann hat nach Kicker-Informationen die Klubführung von RB Leipzig um die vorzeitige Auflösung seines bis 2023 datierten Vertrages gebeten. Angeblich fordert RB eine Ablöse von rund 25 Millionen Euro für den Trainer, der in München als Wunschkandidat für die Nachfolge von Hansi Flick gilt. Nach dem 2:0-Sieg am Sonntag gegen den VfB Stuttgart hatte Nagelsmann einen neuen Stand bei dem Thema noch verneint. »Es gibt keine neue Entwicklung«, hatte der 33jährige gesagt. Zuvor hatte er deutlich gemacht, »keinen Krieg« mit seinem aktuellen Arbeitgeber anzufangen, sollten die Bayern konkretes Interesse an ihm zeigen. (sid/jW)