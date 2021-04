Mexiko: Kartelle setzen mit Sprengstoff beladene Drohnen ein

Daniel Becerril/Reuters

Mexiko-Stadt. Mexikanische Drogenkartelle setzen neuerdings Drohnen ein, um Sprengstoff auf ihre Gegner abzuwerfen. Das mache etwa das mächtige Kartell Jalisco Nueva Generación (CNJG), sagte Mexikos Verteidigungsminister Luis Sandoval am Mittwoch in der täglichen Pressekonferenz von Staatspräsident Andrés Manuel López Obrador.

Einen entsprechenden Vorfall hatte es zuletzt am Dienstag in der Ortschaft El Aguaje im Bundesstaat Michoacán gegeben. Dabei wurden zwei Polizisten verletzt. In der Gegend hat ein seit Monaten andauernder Machtkampf krimineller Gruppen zu Straßenblockaden geführt, so dass die Bevölkerung nicht mit Dingen des Grundbedarfs versorgt werden kann.

Das Phänomen der mit Sprengstoff beladenen Drohnen sei beunruhigend, sagte Sandoval. Allerdings hätten die kriminellen Gruppen bisher damit nicht viel Schaden angerichtet, da sie die unbemannten Luftfahrzeuge nicht mit genügend explosivem Material beladen könnten. Genaueren Angaben dazu machte er nicht. Fälle von Explosionen, die mit dem Einsatz von Drohnen herbeigeführt wurden, hat es neben Michoacán auch in den Bundesstaaten Guanajuato und Jalisco gegeben. Dort kämpft das CJNG mit anderen Gruppen um Territorium. (dpa/jW)