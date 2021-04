Basel. Auswahlturnerin Tabea Alt hat ihre Karriere im Alter von nur 21 Jahren beendet. Das teilte der Deutsche Turnerbund (DTB) am Rande der Europameisterschaften in Basel mit. Die ehemalige WM-Dritte am Schwebebalken zog damit die Konsequenzen aus langwierigen Verletzungen. (dpa/jW)