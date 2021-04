Zuviel verspielt

Dresden. Drittligist Dynamo Dresden hat sich von Trainer Markus Kauczinski getrennt, wie der Verein am Sonntag bekanntgab. Die Sachsen hatten lange Zeit die Drittligatabelle angeführt, in den vergangenen Spielen aber immer mehr Punkte verspielt, derzeit liegen sie nur noch auf Rang vier. Die beiden Kotrainer Heiko Scholz und Ferydoon Zandi leiteten am Sonntag das Training. Wer die Verantwortung auf der Bank übernehmen wird, war zunächst nicht bekannt. (dpa/jW)