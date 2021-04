Hamburg. Der US-Finanzinvestor KKR will seine Beteiligung am Rüstungselektronikhersteller Hensoldt weiter reduzieren. Das bestätigte der Konzern am Mittwoch nach Börsenschluss. Der Finanzinvestor führe Gespräche mit verschiedenen Interessenten, dazu gehörten laut Hensoldt Indra, Leonardo, Saab und Thales. (dpa/jW)